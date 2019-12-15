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"الداخلية" توجه قوافل إنسانية لزيارة دور مسنين فى دمياط.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:40 م
"الداخلية" توجه قوافل إنسانية لزيارة دور مسنين فى دمياط.. صور مساعدة كبار السن
كتب محمود عبد الراضى

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وجهت مديرية أمن دمياط

قوافل إنسانية

لزيارة دور رعاية المسنين وتوزيع المساعدات العينية عليهم، فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى مد جسور الثقة بين الوزارة وكافة فئات المجتمع المصرى ، واستمراراً فى تفعيل مبادرة الرئيس "كلنا واحد".

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

ونظمت مديرية أمن دمياط قافلة إنسانية لإحدى دور رعاية (المسنات) برأس البر ، وكذا إحدى دور رعاية (المسنين) بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ، وتم توزيع عدد من المساعدات العينية عليهم، لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة واهتمام وزارة الداخلية بتفعيل تلك المبادرات.  

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.

رجل شرطة يقبل يد مسنة
رجل شرطة يقبل يد مسنة

 

زيارة مسنة
زيارة مسنة

 


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