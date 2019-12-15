الجيش اليمنى: مقتل وإصابة 45 حوثيا فى مواجهات مع القوات الحكومية شمال البلاد

وكالات الأنباء

أعلن الجيش اليمنى أن القوات التابعة للحوثيين خسرت 45 من عناصرها بين قتيل وجريح، فى مواجهات مع القوات الحكومية فى جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمالى البلاد حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأفاد موقع الجيش بأن المواجهات اندلعت، أثناء محاولة مجموعة من الحوثيين "التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين"، فى منطقة بنى معين وجبل الأذناب الاستراتيجى بمديرية رازح.

وتابع الموقع أن قوات الجيش أحبطت هذه المحاولة وأجبرت المسلحين الحوثيين على الفرار، فيما استهدفت مدفعية الجيش "تعزيزات الميليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات"، ما أسفر عن مقتل 18 عنصرا من قوات الحوثيين وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.