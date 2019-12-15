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الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:20 م
خالد صلاح
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البحرين وبريطانيا يبحثان التعاون العسكرى المشترك

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:50 م
البحرين وبريطانيا يبحثان التعاون العسكرى المشترك ولى عهد البحرين مع قائد القوات البحرية الملكية بالمملكة المتحدة
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أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم ،الأحد، أن التطور في العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة مستمر على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
 
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن ذلك جاء خلال لقاء آل خليفة بقائد القوات البحرية الملكية بالمملكة المتحدة الفريق أول أنتوني رادكين في قصر الرفاع اليوم الأحد.
 
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 حيث أشاد بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، منوهًا بمشاركة مملكة البحرين والمملكة المتحدة ضمن القوات البحرية المشتركة لتأمين حرية الملاحة العالمية ومكافحة القرصنة في المنطقة.

 

 
واستعرض آل خليفة مع قائد القوات البحرية الملكية بالمملكة المتحدة عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
 

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