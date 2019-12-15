الاتحاد الإفريقى يشكر مصر لاستضافتها اجتماع اللجنة الفنية للدفاع والأمن

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وجهت إدارة السلم بمفوضية الاتحاد الإفريقي، الشكر لمصر، على استضافتها الاجتماع الـ12 للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقية خلال الفترة من 15-19 ديسمبر الجاري.

وأكد مدير إدارة السلم بمفوضية الاتحاد الإفريقي على أهمية المناقشات والوثائق المطروحة خلال جدول الأعمال متمنياً أن تثمر نتائج المؤتمر في دعم جهود الأمن والسلم بقارة إفريقيا.

وانطلقت اليوم الأحد، الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الـ12 للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الإفريقية بالعاصمة الإدارية الجديدة بفندق الماسة كابيتال حيث بدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح جنود حفظ السلام وضحايا العنف في إفريقيا.

وألقى مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية رئيس وفد مصر - في اجتماعات الخبراء - كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وترحيبهما بالوفود المشاركة بالاجتماع على أرض بلدهم الثاني مصر.

وأكد أن مصر تشرف لأول مرة باستضافة الاجتماع العادي الـ12 للجنة الاتحاد الإفريقي الفنية المتخصصة للأمن والدفاع والسلامة على مستوى الخبراء.

وتستمر الاجتماعات على مدار 3 أيام تتضمن العديد من الجلسات لمناقشة جهود الاتحاد الإفريقي بشأن موضوعات الأمن والسلام بالقارة الإفريقية..وتختتم اللجنة أعمالها بصياغة تقرير مفصل حول نتائج المناقشات بعد موافقة الدول الأعضاء عليها لعرضها على اجتماع رؤساء أركان الدول الإفريقية الذي بدوره سيرفع توصياته إلى اجتماع وزراء الدفاع.

تأتي تلك الاجتماعات في إطار جهود دول القارة لإحلال الأمن والسلام والتنمية بقارة إفريقيا خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، كما تهدف الاجتماعات إلى الخروج برؤية موحدة لمجابهة أي تهديدات أو عدائيات تواجه قارة إفريقيا، بما يؤكد إيمان مصر الكامل بأن دول القارة تمتلك الإرادة السياسية والحكمة التي تمكنها من التغلب على التحديات المختلفة.