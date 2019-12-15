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الابندبندنت: بوريس جونسون يستدعى مبدأ بلير "نحن خدم الناس" فى خطابه

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:08 م
الابندبندنت: بوريس جونسون يستدعى مبدأ بلير "نحن خدم الناس" فى خطابه بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن بوريس جونسون استدعى روح تونى بلير عند احتفاله بالفوز فى شمال إنجلترا حيث تعهد "برد والدفع مقابل ثقة" ناخبى حزب العمال الذين ساعدوه للوصول إلى داونينج ستريت (رئاسة وزراء بريطانيا).

 

وفى أعقاب فوزه التاريخى، قام رئيس الوزراء بوريس جونسون بمخاطبة الناشطين فى سيدجفيلد، المقعد السابق لبلير فى مقاطعة دورهام، والذى صوت لصالح حزب المحافظين.

 

وأوضحت الصحيفة أن جونسون نقل عن خطاب رئيس الوزراء السابق لحزب العمال الأسبق فى مؤتمر عام 1997، حيث قال بلير جملته الشهيرة أن حزبه "خدم" والناس "أسياد".

 

وقال جونسون فى كلمته أمام نواب حزب المحافظين والناشطين الجدد: "أريد أن أقول لجميع زملائى كنواب، عندما نصل إلى وستمنستر نبدأ عملنا. "تذكر، نجن لسنا سادة. نحن الخدم الآن. نحن الخدم."

 

وأضاف "إن مهمتنا هى خدمة أهل هذا البلد والوفاء بأولوياتنا. أولوياتنا وأولوياتهم متشابهة - تنفيذ بريكست، ولكن أيضًا تقديم الخدمات الصحية الوطنية وتعزيز التعليم وجعل شوارعنا أكثر أمانًا وتوفير مستشفيات أفضل ومستقبل أفضل لبلدنا. "

 

وتأتى هذه الخطوة لمحاولة ادعاء عباءة بلير بعد فوز حزب المحافظين بمقاعد عبر معاقل حزب العمال التقليدية فى ميدلاندز وشمال شرق البلاد.


بوريس جونسون

رئيس الوزراء البريطانى

حزب العمال

حزب المحافظين

الانتخابات البريطانية

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