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الأرجنتين تسمح لرئيس بوليفيا السابق اللاجئ إليها بالإدلاء بتصريحات سياسية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:23 م
الأرجنتين تسمح لرئيس بوليفيا السابق اللاجئ إليها بالإدلاء بتصريحات سياسية رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس
رويترز

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قال مسؤول كبير في مقابلة نٌشرت اليوم الأحد إن الأرجنتين، ستسمح لرئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، الذى وصل إليها يوم الخميس، وحصل على حق اللجوء، بالإدلاء بتصريحات سياسية خلال إقامته.
 
ويتناقض تصريح رئيس الحكومة الأرجنتينية سنتياجو كافيرو م، ع قول وزير الخارجية الأرجنتينى قيليب سولا يوم الخميس إنه طلب من موراليس الامتناع عن الإدلاء بتصريحات سياسة.
 
وكان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الذي تم تنصيبه يوم الثلاثاء قد قال قبل تقلده المنصب إنه يرحب بموراليس، وهو سياسي يساري، في بلاده.
 
وغادر موراليس بوليفيا بعد انتخابات أجريت في أكتوبر تشرين الأول وتسببت في أزمة سياسية.
 
وقال كافيرو لصحيفة لا ناسيون "اللاجئ له نفس حقوق المواطن الأرجنتيني فيما يتعلق بحرية التعبير. لن نقيد حرياته".

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