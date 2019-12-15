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افتتاح معرض ملابس خيرى للطلاب غير القادرين بآداب الفيوم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:34 م
افتتاح معرض ملابس خيرى للطلاب غير القادرين بآداب الفيوم معرض الملابس الخيرى للطلاب بكلية الآداب بجامعة الفيوم
الفيوم - رباب الجالى

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افتتح الدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، يرافقه الدكتوره أمل يوسف مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية، اليوم الأحد، المعرض الخيرى السنوى لملابس الطلاب ويستمر حتى نهاية ديسمبر الحالي.


وأكد عميد الكلية، فى تصريحاته على هامش افتتاح المعرض، اليوم، إن المعرض يضم أكثر من ٥ آلاف قطعة من الملابس للطالبات والطلاب، ويأتى فى إطار نشر ثقافة التكافل الاجتماعى وتقديم الخدمات الاجتماعية بين الطلاب، وأوضح أن المعرض للطلاب غير القادرين وذوى الإعاقة والطلاب المتميزين فى الأنشطة وبأسعار رمزية لباقى الطلاب.

وأضاف أن الكلية حريصة على تنظيم المعارض الخيرية، والتى تعد صورة من صور التكافل الاجتماعى، وتعمل على دعم الطلاب غير القادرين وتشجيع التكافل الاجتماعى لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، معربا عن سعادته بالمستوى المتميز للمعرض وجودة المعروضات التى تعكس جهد المنظمين للمعرض.
 

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معرض الملابس الخيرة بكلية الآداب بجامعة الفيوم 

 

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معرض الملابس الخيرة بكلية الآداب بجامعة الفيوم 

 

 

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معرض الملابس الخيرة بكلية الآداب بجامعة الفيوم 

 

 


الفيوم

المعرض الخيرى لملابس الطلاب

كلية الاداب جمعة الفيوم

جامعة الفيوم

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