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اشتباكات بين مليشيات تابعة لحكومة الوفاق بالعاصمة الليبية طرابلس

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:40 ص
اشتباكات بين مليشيات تابعة لحكومة الوفاق بالعاصمة الليبية طرابلس رئيس حكومة الوفاق فايز السراج
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وقعت اشتباكات اليوم الأحد بين مليشيات كتيبة (ثوار طرابلس) ومليشيا (قوة الردع)، وكلتاهما تتبعان حكومة الوفاق الليبية، وذلك فى منطقة (زواية) الدهمانى بالعاصمة الليبية طرابلس.
وأفادت قناة (العربية الحدث) بأنه في ظل التناحر بين مليشيات الوفاق، حققت إحدى كتائب الجيش الليبي تقدما يومي الجمعة والسبت في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس.
وأكدت سرية المشاة بالكتيبة (127 مجحفلة) التابعة للجيش أن عناصرها تمكنت من الاستيلاء على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، والسيطرة على المخازن (الهناقر) في منطقة الأبيار بعين زارة، مكبدة تشكيلات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد.
يذكر أن شعبة الإعلام الحربي التابعة لقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، كانت قد أفادت أمس الأول الجمعة، في بيان، بأن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة استهدفت طائرة مسيرة تركية وقامت بإسقاطها في سماء العمليات، تحديدا بمحور عين زارة.


حكومة الوفاق الليبية

فايز السراج

ميليشيات ليبيا

كتيبة ثوار طرابلس

ميليشيا قوة الردع

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