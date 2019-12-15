استمرار احتجاجات فى مراكز للتسوق بهونج كونج والرئيسية التنفيذية ببكين

احتشدت مجموعات صغيرة من المحتجين المناهضين للحكومة فى مراكز للتسوق فى أنحاء هونج كونج اليوم الأحد، ووقعت مناوشات متفرقة بينهم وبين شرطة مكافحة الشغب بينما تزور الرئيسة التنفيذية كاري لام بكين.

ونظم محتجون ملثمون ويرتدون ملابس سوداء مسيرات في مراكز التسوق وهم يهتفون "حاربوا من أجل الحرية" و"أعيدوا لنا العدالة" في ذروة موسم التسوق قبل عطلة عيد الميلاد.

وفي مركز تيلفورد بلازا للتسوق في خليج كولون اندلعت مناوشات مع شرطة مكافحة الشغب التي استخدمت رذاذ الفلفل ضد الحشود وكبلت بعضهم على الأرض قبل أن تقتادهم بعيدا.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة في منطقة شاتين أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مركز نيو تاون بلازا للتسوق واقتادت الكثيرين بعيدا بعد أن أغلق المحتجون بعض المداخل والممرات وهشموا الواجهات الزجاجية ورشوا الطلاء الجرافيتي.

وقالت الشرطة في بيان إن بعض المتاجر تضررت وإن قنبلة دخان واحدة أطلقت. وأغلقت الكثير من المتاجر أبوابها باكرا.

واجتذبت مسيرة احتجاجية الأحد الماضي مشاركة نحو 800 ألف شخص وفقا لتقديرات منظميها في إشارة على أن الحركة الاحتجاجية ما زالت تحظى بتأييد كبير في المدينة.

وتجمع مئات اليوم سلميا لتكرار المطالبة بالديمقراطية وإجراء تحقيق مستقل فيما يقال عن وحشية الشرطة.

كما خرجت اليوم الأحد مسيرة منفصلة مؤيدة للحكومة شارك فيها نحو ألف شخص.

وذهبت الرئيسة التنفيذية كاري لام إلى بكين حيث من المقرر أن تلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينج غدا الاثنين.