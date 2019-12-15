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استطلاع للرأى : حصول حزب "أزرق- أبيض" على 35 مقعدا فى الانتخابات المقبلة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:28 م
استطلاع للرأى : حصول حزب "أزرق- أبيض" على 35 مقعدا فى الانتخابات المقبلة الكنيست
كتب- هاشم الفخرانى

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أظهر أحدث استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نتائج شبه مشابهة للانتخابات السابقة يعجز فيها أي من الحزبين الكبيرين "الليكود" و"أبيض –أزرق" عن تشكيل حكومة.

 

ووفقًا للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" حصل تحالف أبيض – أزرق بزعامة بيني جانتس على 35 مقعدًا، يليه حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بحصوله على 33 مقعدًا.

 

في حين جاءت القائمة العربية المشتركة في المرتبة الثالثة بحصولها على 12 مقعدًا، في تراجع مقعد واحد عن آخر انتخابات، أما حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيجدور ليبرمان فحصل على سبعة مقاعد، وحزب العمل على 5 وميرتس على4 .

 

ويشير الاستطلاع إلى ارتفاع مقاعد أحزاب اليمين إلى 57 مقعدًا بفارق مقعد واحد عن الانتخابات الأخيرة، أما كتلة الوسط واليسار والأحزاب العربية فحصلت على 56 مقعدًا، وبقي حزب ليبرمان "بيضة القبان".

 

وفيما يتعلق بفرص تشكيل الحكومة، ذكرت الصحيفة أن كتل اليمين باتت غير ملتزمة هذه المرة بوحدة الحال ما يعني إمكانية انضمام أحزاب منها لحكومة برئاسة جانتس خلافاً للانتخابات الأخيرة، إذ رفضت أحزاب اليمين إدارة مفاوضات منفردة مع جانتس.

 

وكان الكنيست الإسرائيلي قد حل نفسه يوم الأربعاء الماضى ، ودعا الى انتخابات تجرى فى شهر مارس المقبل عقب فشل كل من تحالف "أزرق- أبيض" وحزب الليكود فى تشكيل حكومة جديدة .

 


اسرائيل

الكنيست

تل ابيب

الليكود

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