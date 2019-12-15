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إنقاذ طالبة بالثانوى التجارى تناولت سم فئران داخل مدرستها بسوهاج

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:27 م
إنقاذ طالبة بالثانوى التجارى تناولت سم فئران داخل مدرستها بسوهاج اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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تمكن أطباء مستشفى سوهاج العام من إنقاذ طالبة من الموت عقب تناولها لمادة سامة "سم الفئران" داخل مدرستها بمدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج، تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها وتصرح لها بالخروج عقب استقرار حالتها.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بنقل طالبة بالصف الثانى التجارى إلى مستشفى سوهاج العام عقب تناولها مادة سامه، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص والتحريات، أنه أثناء تواجد "ياسمين.ف.ع" 16 طالبة بالصف الثانوى التجارى، داخل الفصل بمدرسته بدائرة مركز أخميم تناولت سم فئران من زجاجة كانت معها.

وتبين قيام الطالبات بإنقاذها وسكب محتوى الزجاجة منها، كما تبين أن المصابة لم تتناول إلا جرعة واحدة فقط، وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى العام، وصرح لها بالخروج، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة، جار تحرير محضر بالواقعة.

 


سوهاج

مديرية أمن سوهاج

حوادث سوهاج

اخميم

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