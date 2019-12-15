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إصدار خاص بالإنجليزية عن أزمة سد النهضة فى أروقة منتدى شباب العالم.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:30 ص
إصدار خاص بالإنجليزية عن أزمة سد النهضة فى أروقة منتدى شباب العالم.. صور إصدار خاص بالإنجليزية عن أزمة سد النهضة
كتب تامر إسماعيل صالح

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تنوع وثراء كبير فى المطبوعات والإصدارات المخصصة لشباب العالم المشاركين بالنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ، لكن من أميزها إصدار خاصة باللغة الإنجليزية بعنوان "أزمة سد النهضة الإثيوبى.. الأبعاد والتداعيات ومسارات المستقبل"، صادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
 
الإصدار الذى أعده الدكتور أحمد أمل، والدكتور خالد حنفى، يضم 8 فصول إضافة إلى المقدمة، ويتحدث الفصل الأول عن علاقة مصر وإثيوبيا بين الإيمان بها، والعناد، أما الفصل الثانى فيتحدث عن خلاف الرؤى فى ملف سد النهضة، أما الفصل الثالث فيتحدث عن الخلاف حول ملف نهر النيل بشكل عام.
 
ويتكون الإصدار من 33 صفحة، وبها العديد من الصور التى تشرح كافة حلقات التفاوض التى تمت حول الملف، وكذلك عدد من الخرائط والرسومات التى توضح كافة التفاصيل حول الملف.
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سد النهضه

منتدى

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

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