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إصابة 5 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى والزراعى بسوهاج

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:46 ص
إصابة 5 فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى والزراعى بسوهاج تصادم سيارات - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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شهدت محافظة سوهاج وقوع مصادمتين الأولى على الطريق الصحراوى الشرقى بناحية قرية نجوع مازن دائرة مركز دار السلام، نتج عنها إصابة 2، وجاء الحادث الثانى على الطريق الزراعى الغربى بناحية قرية الصلعا دائرة مركز سوهاج نتج عنه إصابة 3 تم نقلهم للمستشفى للعلاج.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغين بوقوع حوادث على الطريق الأول على الطريق الصحراوى الشرقى بناحية نجوع مازن - دائرة مركز دار السلام- جنوب شرقى محافظة سوهاج.

انتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو "أبو الوفا ا ع" 55 سنة، ويقيم بناحية أولاد يحى دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطى الخاطئ وإصطدامة بالسيارة رقم محدد قيادة المدعو "وحيد ع ا ج" 30 سنة، سائق ويقيم بناحية الكشح دائرة المركز .

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الثانية و"أحمد م ا" 33 سنة عامل " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" من مستقلى السيارة الثانية، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى، وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين .

وجاء الحادث الثانى على الطريق الزراعى الغربى بناحية الصلعا دائرة مركز سوهاج، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة "قيادة المدعو خلف م م ا" 50 سنة سائق، ويقيم بذات الناحية، أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة "قيادة المدعو على ع ا" 65 سنة سائق ويقيم الشئون دائرة قسم قنا بمحافظة قنـا .

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى و"حمد ع ا ع" 19 سنة عامل " سحجات وكدمات متفرقة بالجسم" و"عبد الرحمن ا ث ع" 21 سنة، اشتباه كسر بالساعد الأيسر، ويقيمان بناحية السلامونى دائرة مركز أخميم من مستقلى السيارة الأولي.

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين.

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

جادث مرورى

الطريق الصحراوى بسوهاج

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