إحالة دعوى عدم اعتماد عمومية الزمالك للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبد الله جورج المحامى، والتى طالب فيها بإيقاف القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بعدم اعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية لـ نادى الزمالك، والتى عقدت فى سبتمبر الماضى، للمفوضين لإعداد التقرير بالرأى القانونى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 4209 لسنة 47قضائية كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين.
نادى الزمالك - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبد الله جورج المحامى، والتى طالب فيها بإيقاف القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بعدم اعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية لـ نادى الزمالك، والتى عقدت فى سبتمبر الماضى، للمفوضين لإعداد التقرير بالرأى القانونى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
صور.. البرلمان يحيل مشروع قانون أيلولة الصناديق الخاصة للخزانة العامة لمجلس الدولةالأحد، 08 ديسمبر 2019 04:38 م
مجلس الدولة يقر أحقية موظفين فى الحصول على إجازة مرضية بأجر كاملالخميس، 05 ديسمبر 2019 02:13 م
نائب رئيس مجلس الدولة بمؤتمر الشأن العام: قانون جرائم المعلومات عقابى لا رقابىالإثنين، 02 ديسمبر 2019 02:12 م
رئيس مجلس الدولة يزور "الوطنية للتدريب" ويثنى على الجهد المبذول.. صورالأحد، 01 ديسمبر 2019 07:29 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة