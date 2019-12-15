إحالة دعوى عدم اعتماد عمومية الزمالك للمفوضين

كتب أحمد عبد الهادى

قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبد الله جورج المحامى، والتى طالب فيها بإيقاف القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بعدم اعتماد قرارات الجمعية العمومية العادية لـ نادى الزمالك، والتى عقدت فى سبتمبر الماضى، للمفوضين لإعداد التقرير بالرأى القانونى.



اختصمت الدعوى التى حملت رقم 4209 لسنة 47قضائية كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين.