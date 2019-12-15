إجلاء ركاب طائرة استرالية بعد امتلاء قمرة القيادة بالأدخنة الكثيفة

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قرر قائد طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الاسترالية "كانتاس" اليوم الأحد إجلاء الركاب بعد امتلاء قمرة القيادة بالأدخنة الكثيفة، وذلك باستخدام شرائح إخلاء الطائرات.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية أن الطائرة وهى من طراز "إيرباص إيه 330" كانت فى طريقها من مدينة "سيدنى" إلى مدينة "بيرث" عندما قرر قائدها إجلاء الركاب والعودة إلى مدينة "سيدنى" بعد وقت قصير من الإقلاع بسبب مشكلة فنية.

بدورها، قالت شركة الخطوط الجوية "كانتاس" إنه تم إجلاء ركاب الرحلة 575 كإجراء احترازي كما أشارت إلى أن جميعهم بخير وفي حالة جيدة.

ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى امتلاء قمرة القيادة بالأدخنة الكثيفة.