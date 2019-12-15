أمين عام جامعة القناة: تأهيل العاملين نفسيا

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

بدأت اليوم أول أيام البرنامج التدريبى الإعدادى لشغل وظيفة مديرى الإدارات، و المقام فى الفترة من 22-15 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمدير التنفيذى لمركز تنمية الموارد البشرية.

واكد المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة فى محاضرته فى إفتتاح البرنامج التدريبى على ضرورة تأهيل العاملين نفسيا و مراعاة ظروفهم و مشكلاتهم الشخصية، و توفير بيئة عمل مناسبة لهم كأحد أهم مقومات نجاح العمل الإداري.

و أضاف النجار، إن ذلك ما وفرته الجامعة بالفعل للعاملين بها فى تطويراتها الأخيرة لمبانى الإدارة والكليات و المدن الجامعية، مشيرا إلى أهمية التدريب المستمرللعاملين وتنمية مهاراتهم الإدارية والمعرفية من خلال البرامج التدريبية المتنوعة.

و تطرق أمين عام الجامعة إلى قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين وأعضاء هيئة التدريس وربطها بقاعدة بيانات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتخصيص منسق لها بكل كلية ومنسقين بإدارة الجامعة لإدخال بيانات العاملين و تحديثها شهريا، وتدريبهم على برنامج العمل بقاعدة البيانات الموحدة ويشرف على تنفيذ البرنامج رجاء حاتم مدير تدريب العاملين.



جانب من الحضور