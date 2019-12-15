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أمين عام الأمم المتحدة "محبط" من نتائج قمة المناخ الـ25

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:27 م
أمين عام الأمم المتحدة "محبط" من نتائج قمة المناخ الـ25 أنطونيو جوتيريش
وكالات

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، عن إحباطه من النتائج التى توصلت لها قمة المناخ الـ25، المنعقدة فى العاصمة الإسبانية مدريد، مؤكدا أن "المجتمع الدولي خسر فرصة مهمة لتخفيف حدة الأزمة المناخية".
 
وأكد غوتيريش، في تغريدة عبر "تويتر"، "أشعر بالإحباط من نتائج اجتماعات قمة المناخ 25، فالمجتمع الدولى، كان لديه فرصة مهمة لإظهار المزيد من الطموح والاهتمام لتخفيف حدة أزمة المناخ".
 
وأردف "ولكن لا يجب أن نيأس، ولن أيأس".
 
​وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعه أكثر من أي وقت مضى، لتكون 2020، "هي التوقيت المماثل الذي تسير فيه الدول وفق ما يمليه العلم للحد من الأزمة المناخية، حتى لا يستمر ارتفاع درجات الحرارة درجة ونصف".
 


أنطونيو جوتيريش

قمة المناخ

الأزمة المناخية

مدريد

الأمين العام للأمم المتحدة

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