أمين عام الأمم المتحدة "محبط" من نتائج قمة المناخ الـ25

وأكد غوتيريش، في تغريدة عبر "تويتر"، "أشعر بالإحباط من نتائج اجتماعات قمة المناخ 25، فالمجتمع الدولى، كان لديه فرصة مهمة لإظهار المزيد من الطموح والاهتمام لتخفيف حدة أزمة المناخ".

وأردف "ولكن لا يجب أن نيأس، ولن أيأس".

I am disappointed with the results of #COP25.



The international community lost an important opportunity to show increased ambition on mitigation, adaptation & finance to tackle the climate crisis.



But we must not give up, and I will not give up.