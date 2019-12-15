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خالد صلاح
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ألبانيا توقف 9 أشخاص بتهمة انتهاك قواعد البناء ومقتل 51 شخصا جراء الزلزال

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:18 ص
ألبانيا توقف 9 أشخاص بتهمة انتهاك قواعد البناء ومقتل 51 شخصا جراء الزلزال زلزال ألبانيا
أ ش أ

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أوقفت السلطات الألبانية 9 أشخاص بينهم عمال بناء ومهندسون ومسؤولون بتهمة التسبب بالقتل واستغلال السلطة وانتهاك أنظمة وقواعد البناء، وذلك على خلفية الزلزال الذى شهدته البلاد الشهر الماضى وأسفر عن مصرع 51 شخصا.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن النيابة العامة اتهمت 17 شخصا بانتهاك أنظمة وقواعد البناء، مما أدى إلى انهيار مبان جراء زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب البلاد أواخر نوفمبر الماضي.
وقال قائد شرطة مدينة دوريس الساحلية، لورنتس شيخو إن التحقيقات الأولية كشفت وجود مخالفات أدت إلى انهيار مبان ومقتل من كان بداخلها.
وتعد ألبانيا البالغ عدد سكانها 2.8 مليون من أفقر بلدان أوروبا، وقد انتشرت فيها الأبنية المخالفة لقواعد البناء بشكل كبير بعد سقوط نظامها الشيوعي في عام 1990.
ويعد الزلزال الذي ضرب ألبانيا في نوفمبر الماضي الأعنف والأكثر تدميرا منذ عقود في البلاد الواقعة بمنطقة البلقان، المعروفة بنشاطها الزلزالي القوي .


ألبانيا

زلزال ألبانيا

انتهاك قواعد البناء

انهيار مبان

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