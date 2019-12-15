أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز تبدأ من 110 جنيهات

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 15-12-2019 استقرارا فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى.

وتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها، السجق 110-125 جنيها.

كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110جنيهات، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.