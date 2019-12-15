أسعار الفاكهة اليوم.. انخفاض أسعار البرتقال واليوسفي بـ2 جنيه

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 15-12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

وانخفضت أسعار البرتقال البلدى ليتراوح بين 1.5-2.5 جنيهات، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 1.5-2.5 جنيهات، والبرتقال ابو سرة ليتراوح بين 1.5-3جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2-4 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.

وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5_7 جنيهات، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-7 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 4-8 جنيهات.

والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30- 50%.