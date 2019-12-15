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أسعار العملات اليوم الأحد 15-12-2019

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:09 ص
أسعار العملات اليوم الأحد 15-12-2019 عملات ورقية
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 15-12-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الخميس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار اليوم
 

استقر سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر اليوم، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

 16.07جنيه للشراء.

 16.20 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

 16.07 جنيه للشراء.

 16.17 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

 16.07 جنيه للشراء.

 16.17 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.08 جنيه للشراء.

16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

 16.08 جنيه للشراء.

 16.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 16.08 جنيه للشراء.

 16.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

 16.09 جنيه للشراء.

 16.19 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 17.83 جنيه للشراء، 18.08 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
 

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 21.12 جنيه للشراء، و 21.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم 
 

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره 52.66 جنيه للشراء، 53.29 جنيه للبيع.

 


اسعار العملات

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الدينار الكويتى

سعر الريال السعودى

سعر الجنيه الاسترلينى

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