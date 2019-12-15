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أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:55 ص
أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة أحمد أبو الغيط - أمين عام جامعة الدول العربية
كتب سمير حسنى

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أكد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن منطقة الشرق الأوسط ضربت ضربًا "مبرحا" فى غزو العراق عام 2003، مشيرا إلى أن الأحداث التى تلت الغزو بدءً من 2011 هز المنطقة العربية والدولة الوطنية فى الكثير من الدول.

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية، خلال فعاليات جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة"، أن العديد من الدول العربية انزوت أو يتهددها الخراب ما أدى إلى فتح شهية دول الجوار وتيارات إرهابية "متأسلمة" لملا الفراغ نتيجة لغياب الدولة الوطنية.

وتابع أبو الغيط:"شوفنا دولة زى إيران وجيران الإقليم العربى فتحت شهيتهم للحم العربى.. تركيا وإيران وللأسف، حتى بعض الجيران الذين يطلون على النهر قرروا فى خضم هذا الوضع حجم المياه عن شركائهم وجيرانهم.. إسرائيل ضربت بعرض الحائط التسوية الفلسطينية كنتيجة للفراغ الذى حدث بالدولة الوطنية العربية، داعيًا لضرورة إعادة بناء الدولة الوطنية ولم الشمل العربى، بحيث يتوقف الجيران على اقتحام الغياب العربى".


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منتدى الشباب

مؤتمر الشباب

اليوم السابع بلس

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