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7 معلومات عن منحة صندوق المناخ الأخضر لحماية الأراضى المنخفضة بالدلتا

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:30 ص
7 معلومات عن منحة صندوق المناخ الأخضر لحماية الأراضى المنخفضة بالدلتا نهر النيل - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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التغيرات المناخية أكثر الموضوعات التى يهتم بها صناع القرار فى مصر، ومؤخراً تعرضت مصر لسقوط أمطار غير معتادة، وهناك تأثيرات كبيرة للتغيرات المناخية على الشواطئ المصرية، تقوم الدولة بالاستعداد لها من خلال مشروعات معنية فى الأساس بحماية الشواطئ من أى تأثير لهذه التغيرات المناخية التى تحدث، خاصة فى المناطق المنخفضة من السواحل، وتحديداً عند حدوث ارتفاع لمنسوب المياه فى البحر على طول الساحل الشمالى.

ويعد من أهم المشروعات التى سيتم تنفيذها حماية 70 كيلو مترا من المناطق المنخفضة بمنحة 31 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر.

وفى التقرير التالى نوضح أهم التفاصيل الخاصة بمنحة صندوق المناخ الأخضر:


1 - يهدف إلى الحد من آثار الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية .

2 - يتم تنفيذه فى 5 محافظات تشمل ( بوسعيد – دمياط – الدقهليه – كفر الشيخ – البحيرة) .

3 - يُحد من آثار ارتفاع منسوب البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة .

4 - يبلغ إجمالى المسافة التى سيتم تنفيذ أعمال حماية بها إلى حوالى 70 كيلو مترا.

5 - سيجرى البدء فى تنفيذ أعمال الحماية بمحافظة كفر الشيخ لوجود مناطق منخفضة بها .

6 - تنفيذ أعمال فى محافظة كفر الشيخ بمسافة 27 كيلومتر لحمايتها من أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخية .

 7- يضع نظام رصد وطنى وإنذار مبكر مرتبط بعوامل التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.

 


الدلتا

كفر الشيخ

الاراضى المنخفضة

المناخ الاخضر

اخبار

اليوم السابع بلس

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