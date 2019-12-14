590 مليون جنيه قيمة سيارات والمعدات المفرج عنها من جمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر نوفمبر

وبلغت الضرائب الجمركية والرسوم المحصلة عن هذه السيارات 11 مليون و781 ألف و683 جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخري 39 مليون و108 ألف و945 جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 50 مليون و890 ألف و628 جنيه.

وعلي جانب آخر، بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر نوفمبر 2019 حوالي 1201 بيان جمركي بقيمة إجمالية قدرها 188 مليون و 45 ألف و 721 جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنها 14 مليون و251 ألف و174جنيه وبلغت الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخري 30 مليون و978 ألف و975 جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 45 مليون و230 ألف و149 جنيه.

وخلال شهر نوفمبر 2019 أيضًا بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات 237 بيان جمركي وارد نهائي معدات "حفارات، ولوادر، وشوك رافعة، وجرارات وحصادات زراعية، وسيارات نقل" بقيمة إجمالية 79 مليون و445 ألف و222 جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 5 مليون و34 ألف و523 جنيه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخري 11 مليون و807 ألف و12 جنيه بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 16 مليون و841 ألف و535 جنيه.

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات عن مخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 51 ألف و901 جنيهًا وإجمالى إيرادات محصلة لدفاتر سيارات المنطقة الحرة 84 ألف 900جنيه.

وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب "الملاكي" ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر نوفمبر 2019 حوالي 590 مليون و418 ألف و402 جنيه ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 31 مليون و204 ألف و181 جنيه وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لجهات أخري 81 مليون 894 ألف و932 جنيهًا ويبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر نوفمبر 2019 حوالي 113 مليون و99 ألف و113 جنيهًا.