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4 شروط لترشح لأول مجلس إدارة لاتحاد شركات التأجير التمويلى..تعرف عليها

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:00 ص
4 شروط لترشح لأول مجلس إدارة لاتحاد شركات التأجير التمويلى..تعرف عليها الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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تتنظر شركات التأجير التمويلى، تعيين هيئة الرقابة المالية، لجنة تأسيسية لاتحاد شركات التأجير التمويلى، للدعوة لانعقاد أول جمعية عامة لانتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة بحضور الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط خلال فترة لا تجاوز 6 أشهر، وهناك 4 شروط للشركات الراغبة فى الترشح لأول مجلس إدارة للاتحاد وهى:
 
1- أن يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العضو أو العضو المنتدب لها أو أحد وظائف الإدارة العليا بها.
 
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
 
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه خلال الخمس سنوات السابقة على الترشح بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى أى من القوانين المنظمة لأنشطة التمويل غير المصرفى أو فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال.
 
4- ألا يكون قد صدر ضده أو تسبب فى صدور ثمة تدابير إدارية-باستثناء التنبيه- أو إجراءات قضائية من الهيئة أو الاتحاد تجاه العضو الذى قام بترشيحه خلال الخمس سنوات السابقة على الترشح، على أن تصدر شهادة من الهيئة أو الاتحاد بذلك.
 

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إداراتها على النظام الأساسى لاتحادى الشركات العاملة فى نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، ومنح كل منهما الشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم فى تنمية نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاطين.

 
 
 

التاجير التمويلى

شركات التاجير التمويلى

اتحاد شركات التاجير التمويلى

الرقابة المالية

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