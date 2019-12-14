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السبت، 14 ديسمبر 2019 03:11 م
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وفاة متهم فى قضية أصيب بجلطة داخل مركز شرطة البدارى فى أسيوط

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:02 م
وفاة متهم فى قضية أصيب بجلطة داخل مركز شرطة البدارى فى أسيوط جثة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري- ضحا صالح

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لفظ متهم فى قضية قتل، أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بجلطة فى الشريان التاجى، أثناء تواجده داخل حجز مركز شرطة البدارى فى محافظة أسيوط .

 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد وصول بلاغ من القوة العينة على حراسة الحجز بوفاة المتهم "محمد مرزوق إمام"، 65 عامًا، محجوز على ذمة اتهامه بقتل أبن عمه.

 

وعلى الفور تم استدعاء الإسعاف ونقله للمستشفى المركزى وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة إثر إصابته بجلطة بالشريان التاجى كما تبين أن المتوفى يعانى من أمراض متعددة.

 

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى أمرت بتسليم الجثة لذويها والتصريح بالدفن.

 


اسيوط

مركز البداري

شرطة البداري

وفاة متهم

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