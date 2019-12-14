نائبة وأم.. ستيلا كريسى تخطف الأنظار ببريطانيا بعد خطاب فوزها برفقة رضيعتها

كتب محمد عبد العظيم

خطفت النائبة ستيلا كريسى فى حزب العمال البريطانى، الأنظار وهى تحمل ابنتها الرضيعة "هيتي" ذات الأسبوعين فقط بعد أن ألقت خطاب الفوز فى الانتخابات البريطانية، وذلك بعد إعادة انتخابها بأغلبية ساحقة بمقعد فى والتهامستو فى الانتخابات العامة التى أُجريت يوم الخميس الماضى.













ونجح رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى الفوز بالأغلبية المطلقة فى البرلمان البريطانى، على عكس التوقعات التى دارت فى معظمها على قدرته على تحقيق الأكثرية، لتصبح النتيجة التى آلت لها العملية الانتخابية بمثابة صدمة كبيرة لكافة المتابعين والمحللين، فى ظل الرؤية المتشددة التى يحملها جونسون تجاه الاتحاد الأوروبى، وإصراره على الخروج منه فى موعد أقصاه 31 يناير المقبل، وهو ما يثير مخاوف كبيرة حول تداعيات الخروج "القاسى" من أوروبا الموحدة.