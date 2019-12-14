موجز الحوادث.. إنقاذ سيدتين و5 أطفال من انهيار سلم عقار بباب الشعرية

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم السبت، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

صور.. الحماية المدنية تنقذ سيدتين و5 أطفال من انهيار سلم عقار بباب الشعرية

ضبط 1723 قضية تهرب ضريبى بمبلغ 2 مليار جنيه خلال أسبوع

وفق الدستور والقانون.. تعرف على كيفية شغل مقعد النائب المتوفى على القوائم؟

السيطرة على حريق داخل مخزن "بلاستيكات" فى البدرشين دون إصابات

الجنايات تعاقب 3 متهمين بالسجن بتهمة الشروع فى قتل مواطن بحلوان

تجديد حبس عامل وفكهانى بتهمة تعذيب صاحب مطبعة فى البساتين

تأجيل محاكمة 3 متهمين بسرقة سيارة بالإكراه فى حلوان لـ 18 يناير

ضبط 73612 قضية سرقة تيار كهربائى بمبلغ 52 مليون جنية خلال أسبوع

فتاة تقيم دعوى خلع ضد زوجها: "نسى عيد زواجنا ومنعنى من مواقع التواصل"

تنفيذ 555 حكما قضائيا وضبط 16 تشكيلاً عصابياً و248 ألف مخالفة مرورية