موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد بسقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية والقاهرة.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر غدا الأحد، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة، تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

الرى تعلن حالة الطوارئ للتعامل مع مياه الأمطار ومتابعة مناسيب الترع والمصارف

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع مياه الأمطار والتوجيه بمداومة متابعة مناسيب الترع والمصارف خلال فترة الطوارئ.

أمطار تصل للسيول.. اعرف توقعات حالة الطقس غدا ذروة موجة عدم الاستقرار

حالة من حالات عدم الاستقرار متوقع أن تشهدها البلاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ.

التضامن تتسلم الطفل مروان صاحب واقعة التعذيب على وسائل التواصل

تسلمت وزارة التضامن الاجتماعى الطفل مروان الذى ظهر فى فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى وهو يتعرض لاعتداء من والدته، وذلك بعد قرار النيابة بإيداعه إحدى دور الرعاية التابعة للوزارة.

ابنة النائب الراحل السيد حسن موسى تستكمل مدة والدها فى البرلمان

وفقا لقانون انتخابات مجلس النواب، سيتم تصعيد هالة السيد السيد حسن، المسجلة برقم 22، بالقائمة الاحتياطى عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، لتحل محل والدها النائب السيد حسن موسي، الذى حظى بالترتيب رقم (22) بالقائمة الأساسية، وذلك بعدما وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد صراع طويل من المرض.

فيديو.. الحكومة تستعرض جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتشجير مصر الجديدة

نشر المركز الإعلامى، فيديو خاص، بجهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإعادة استزراع الأشجار التي تمت إزالتها بمناطق العمل بحي مصر الجديدة.

"العصار" يشهد توقيع عقد مع شركة صينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع عقد بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومجموعة "بولى" الصينية الدولية بهدف إنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيارات وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

محكمة سودانية تدين البشير وتأمر بإيداعه مؤسسة إصلاحية عامين ومصادرة أمواله

أدانت المحكمة الجنائية السودانية الرئيس السودانى السابق عمر البشير، فى اتهامه فى قضايا فساد مالى، حيث قررت المحكمة إيداع البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين مع مصادرة أمواله.