من هو الطفل زين صاحب القصة الملهمة فى التعافى من السرطان 4 مرات

كتب محمود العمرى

ظهر الطفل زين يوسف على مسرح حفل افتتاح منتدى شباب العالم، ليحكى قصته الملهمة في التعافى من مرض السرطان، وذلك أمام الرئيس السيسي وأكثر من 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.



فى هذا الصدد ينشر اليوم السابع أبرز معلومات عن الطفل زين:



1- الطفل زين تامر يوسف عمره حوالى 12 سنوات

2- أصيب بمرض السرطان وهو في السادسة من عمره وتحديدا في فبراير عام 2013



الطفل زين مع أسرته

3- تم تشخيصه بأنه مصاب بسرطان الخلايا الجذعية في المرحلة الرابعة والذي يعد نادرا ويصيب منطقة الصدر والبطن والعظام ونخاع العظم، ولكنه يختفي في الخلايا العصبية وتعافى منه للمرة الرابعة

4- بدأ الطفل زين رحلة علاج صعبة للغاية، بدأت بالعلاج الكيميائي وعمليات جراحية ثم علاج بالإشعاع



الطفل زين

5- حرص زين على استكمال تعليمه والذهاب للمدرسة بشكل طبيبعي، بل ويمارس أيضا رياضة التايكوندو ويحمل الحزام الأسود.

6- استمر زين لمدة أكثر ثلاث سنوات في رعاية طبية لتجاوز المحنة التي عاشها





7- تحولت قصة زين إلى أسطورة يتناقلها الجميع عقب ظهوره في إعلان خلال شهر رمضان الماضي

8- ظهر الطفل زين ليحكي قصته أمام منتدى شباب العالم 2019 بحضور الرئيس السيسي وأكثر من 7 الاف مشارك من مختلف دول العالم