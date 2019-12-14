من هو الطفل زين صاحب القصة الملهمة فى التعافى من السرطان 4 مرات

ظهر الطفل زين يوسف على مسرح حفل افتتاح منتدى شباب العالم، ليحكى قصته الملهمة في التعافى من مرض السرطان، وذلك أمام الرئيس السيسي وأكثر من 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.
فى هذا الصدد ينشر اليوم السابع أبرز معلومات عن الطفل زين:
1- الطفل زين تامر يوسف عمره حوالى 12 سنوات
2- أصيب بمرض السرطان وهو في السادسة من عمره وتحديدا في فبراير عام 2013
الطفل زين مع أسرته
3- تم تشخيصه بأنه مصاب بسرطان الخلايا الجذعية في المرحلة الرابعة والذي يعد نادرا ويصيب منطقة الصدر والبطن والعظام ونخاع العظم، ولكنه يختفي في الخلايا العصبية وتعافى منه للمرة الرابعة
4- بدأ الطفل زين رحلة علاج صعبة للغاية، بدأت بالعلاج الكيميائي وعمليات جراحية ثم علاج بالإشعاع
الطفل زين
5- حرص زين على استكمال تعليمه والذهاب للمدرسة بشكل طبيبعي، بل ويمارس أيضا رياضة التايكوندو ويحمل الحزام الأسود.
6- استمر زين لمدة أكثر ثلاث سنوات في رعاية طبية لتجاوز المحنة التي عاشها
7- تحولت قصة زين إلى أسطورة يتناقلها الجميع عقب ظهوره في إعلان خلال شهر رمضان الماضي
8- ظهر الطفل زين ليحكي قصته أمام منتدى شباب العالم 2019 بحضور الرئيس السيسي وأكثر من 7 الاف مشارك من مختلف دول العالم
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