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من هو الطفل زين صاحب القصة الملهمة فى التعافى من السرطان 4 مرات

السبت، 14 ديسمبر 2019 09:09 م
من هو الطفل زين صاحب القصة الملهمة فى التعافى من السرطان 4 مرات الطفل زين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل افتتاح منتدى شباب العالم
كتب محمود العمرى

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ظهر الطفل زين يوسف على مسرح حفل افتتاح منتدى شباب العالم، ليحكى قصته الملهمة في التعافى من مرض السرطان، وذلك أمام الرئيس السيسي وأكثر من 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.
 

فى هذا الصدد ينشر اليوم السابع أبرز معلومات عن الطفل زين:
 

1- الطفل زين تامر يوسف عمره حوالى 12 سنوات

2- أصيب بمرض السرطان وهو في السادسة من عمره وتحديدا في فبراير عام 2013

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الطفل زين مع أسرته

 

3- تم تشخيصه بأنه مصاب بسرطان الخلايا الجذعية في المرحلة الرابعة والذي يعد نادرا ويصيب منطقة الصدر والبطن والعظام ونخاع العظم، ولكنه يختفي في الخلايا العصبية وتعافى منه للمرة الرابعة

4- بدأ الطفل زين رحلة علاج صعبة للغاية، بدأت بالعلاج الكيميائي وعمليات جراحية ثم علاج بالإشعاع

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الطفل زين

 

5- حرص زين على استكمال تعليمه والذهاب للمدرسة بشكل طبيبعي، بل ويمارس أيضا رياضة التايكوندو ويحمل الحزام الأسود.

6- استمر زين لمدة أكثر ثلاث سنوات في رعاية طبية لتجاوز المحنة التي عاشها

 

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7- تحولت قصة زين إلى أسطورة يتناقلها الجميع عقب ظهوره في إعلان خلال شهر رمضان الماضي

8- ظهر الطفل زين ليحكي قصته أمام منتدى شباب العالم 2019 بحضور الرئيس السيسي وأكثر من 7 الاف مشارك من مختلف دول العالم


الطفل زين

منتدى شباب العالم

السيسي

شرم الشيخ

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