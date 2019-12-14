سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 10:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

منتدى شباب العالم يعرض فيلما وثائقيا حول المسلة المصرية.. فيديو

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:52 م
منتدى شباب العالم يعرض فيلما وثائقيا حول المسلة المصرية.. فيديو منتدى شباب العالم
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بث منتدى شباب العالم، فيلما وثائقيا حول تاريخ المسلة فى مصر، وكذلك تواجد العديد من المسلات سواء فى مصر ولندن وروما وباريس.

الفيلم الوثائقى، قال إن هناك 28 مسلة فى العالم، جزء منها فى مصر والباقى متوزع فى العديد من دول العالم، حيث تتواجد فى أغلب الميادين الكبرى بعواصم العالم والمدن الكبرى.

الفيلم الوثائقى أشار إلى أن تلك المسلات غيرت مفاهيم العالم حول الحضارة المصرية القديم، وساهمت فى تغيير مفاهيم مغلوطة عننا.

وتضمن الفيلم الوثائقى، رحلة مرشدة سياحية مصرية، فى عدد من مدن العالم خاصة باريس ونيويورك، وروما، للحديث حول تواجد المسلات المصرية فى تلك الدولة، وآراء شعوب العالم فى الحاضرة المصرية.

وقال سائح فرنسى خلال الفيلم الوثائقى: زرت مصر لزيارة الأهرام وزرت المتحف المصرى وأخبرونى أن هناك المزيد من الآثار تحت المتحف وأنهم سيبنون متحفا جديدا.

وأشار البرنامج، إلى أن هناك مسلة فى نيويورك تعود إلى عصر تحتمس الثالث، وتؤكد هذه المسلة أن الإيمان والتفانى أهم قيم الحضارة القديمة وهى إحدى ركائز القيم فى تلك الحضارة، وهى مسلة أرسلها الخديوى إسماعيل هدية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح منتدى شباب العالم، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ.

يتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.


منتدى شباب العالم

منتدى شرم الشيخ

منتدى الشباب

مؤتمر الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منتدى شباب العالم مصنع قيادات المستقبل.. هيئة الاستعلامات ترصد تركيز الإعلام الخارجى على المشاركة الواسعة بمنتدى شرم الشيخ.. والاهتمام بالثورة التكنولوجية وتمكين المرأة وقضايا الأمن الغذائي ومقترحات الشباب

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:30 م

فيديو.. أول طيارة بدون ذراعين تعرض تجربة فريدة فى منتدى شباب العالم

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:15 م

تنسيقة شباب الأحزاب: اللجنة التنسيقية أعدت مقترحات كثيرة لمنتدى شباب العالم

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:12 م

أول طيارة بدون ذراعين بمنتدى شباب العالم: فكروا فى حياتكم عندما تعرفون القيود

السبت، 14 ديسمبر 2019 08:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان بعد "خلع" ضرس العقل: بفكر أبعته المتحف المصري يتحلل

محمد رمضان بعد "خلع" ضرس العقل: بفكر أبعته المتحف المصري يتحلل

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

بعد أزمتها مع جمهور BTS.. كاتى بيري "بتنور" فى دبى

بعد أزمتها مع جمهور BTS.. كاتى بيري "بتنور" فى دبى

اليوم السابع: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ

اليوم السابع: جمهورية الشباب فى شرم الشيخ

سكريبت إنقاذ الكوكب.. توني ستارك أمام ثانوس في Avengers: Endgame

سكريبت إنقاذ الكوكب.. توني ستارك أمام ثانوس في Avengers: Endgame

أغانى وأعلام من كل دول العالم قبيل انطلاق حفل افتتاح منتدى شباب العالم.. فيديو وصور

أغانى وأعلام من كل دول العالم قبيل انطلاق حفل افتتاح منتدى شباب العالم.. فيديو وصور

موجز 6.. الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

موجز 6.. الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

الأهلي يلبي طلب فايلر ويضع ساعة رقمية في التتش

الأهلي يلبي طلب فايلر ويضع ساعة رقمية في التتش

المعارضة القطرية: تميم موَّل حملة إعلامية بـ 5 ملايين دولار لاستهداف قادة العرب

المعارضة القطرية: تميم موَّل حملة إعلامية بـ 5 ملايين دولار لاستهداف قادة العرب

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة