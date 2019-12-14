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مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية

السبت، 14 ديسمبر 2019 02:52 م
مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع
كتب ــ زكى القاضى

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تستضيف جمهورية مصر العربية أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الإفريقية فى المدة من 15 إلى 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الأفريقية .
 
وترأس الدولة المضيفة الإجتماعات والتى تعقد على ثلاث مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الإفريقية التالية لإعتمادها من دول الإتحاد الأفريقى لتدخل حيز التنفيذ .
 
تأتى استضافة مصر تلك الاجتماعات فى ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن الاستقرار بالدول الأفريقية، خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الافريقى لعام 2019 .

الأتحاد الافريقى

الجيش المصرى

القوات المسلحة

وزير الدفاع

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