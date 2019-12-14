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مصرع وإصابة 45 عنصرا حوثيا بنيران الجيش اليمنى بصعدة

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:30 م
مصرع وإصابة 45 عنصرا حوثيا بنيران الجيش اليمنى بصعدة عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/

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قتل وجرح 45 عنصرا من مليشيا الحوثى المتمردة المدعومة من إيران، اليوم السبت، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى فى جبهة رازح بمحافظة صعدة شمالى البلاد.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) بأن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع خسرتها خلال الشهرين الماضيين فى "بنى معين" وجبل الأذناب الاستراتيجى بمديرية رازح.

واستهدفت مدفعية الجيش اليمنى تعزيزات المليشيا الحوثية وتجمعاتها القادمة إلى منطقة المواجهات؛ ما أسفر عن مصرع 18 عنصرا من مليشيا الحوثي، وجرح 27 آخرين، بالإضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.

 


مصرع وإصابة 45 عنصرا حوثيا

نيران الجيش اليمنى

صعدة

اليمن

أخبار اليمن

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