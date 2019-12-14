مصرع شخص فى مشاجرة على حدود قطعة أرض بالإسماعيلية

كتب فريق المحافظات

لقى شخص مصرعه نتيجة وقوع مشاجرة بين عائلتين ينتميان لقبيلة البياضية بسبب حدود الأرض بمنطقة الإصلاح الكيلو 14 دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد ياسر ياسين مأمور مركز شرطة القنطرة غرب يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين ينتميان لقبيلة البياضية بالكيلو 14 الإصلاح دائرة مركز القنطرة غرب أسفرت عن مصرع "جودة.م"مما ادى الى قيام اسرة القتيل باضرام النيران فى عدد من منازل القاتل على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وسيارات الحماية المدنية إلى مكان المشاجرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذى شب فى المنازل وفرضت الاجهزة الامنية طوقا امنيا حول المنطقة كما تمكنت من القبض على عددا من أفراد المشاجرة.

تم التحفظ على جثة القتيل بمستشفى الإسماعيلية العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.