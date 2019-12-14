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مدير مجلس الأمن القومى لمكافحة الإرهاب يغادر البيت الأبيض

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:55 م
مدير مجلس الأمن القومى لمكافحة الإرهاب يغادر البيت الأبيض
كتبت : هند مغربى

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أفادت وكالة "بلومبرج" بأن كريس ميلر، كبير مدراء مجلس الأمن القومي لمكافحة الإرهاب وشبكات التهديد، "ترك البيت الأبيض ليعود إلى العمل في وزارة الدفاع". وفقا لما تم نشره بموقع روسيا اليوم

ووفقا لما أكد شخصين مطلعين على الموضوع أن أمس الجمعة كان آخر يوم لعمل ميلر في البيت الأبيض.

وأفاد التقرير أنه سبق أن انتقل ميلر، وهو من قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية العاملة في أفغانستان، إلى البيت الأبيض لمدة عام واحد، لكن هذه الفترة تم تمديدها لاحقا.

وشارك ميلر خلال هذه الفترة في عدد من عمليات مكافحة الإرهاب، وكان ثاني أرفع مسئول (بعد مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين) في غرفة عملية تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سوريا ولم تكشف الوكالة عن سبب تركه البيت الأبيض.


البيت الابيض

كريس ميلر

مكافحة الارهاب

مجلس الامن القومي

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