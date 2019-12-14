مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة الاحتفال بيوم المعاق .. صور

شهد اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، احتفالية مدرسة الفكرية ومدرسة الصم وضعاف السمع بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، وذلك بمقر مدرسة الصم بالخارجة .
تضمنت الاحتفالية، توزيع لعب وهدايا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومجموع من الأطفال الأيتام، وتقديم فقرات فنية واستعراضية بمشاركة الأطفال ذوي القدرات الخاصة والهمم.
شارك في الاحتفالية طلبة مدارس الصم وضعاف السمع والتربية الفكرية بمدينة الخارجة، ولفيف من الأطفال ذوي القدرات الخاصة والهمم وأسرهم.
مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة
مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة
مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة
مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة
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