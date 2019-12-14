مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة الاحتفال بيوم المعاق .. صور

الوادى الجديد- فريق المحافظات

شهد اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، احتفالية مدرسة الفكرية ومدرسة الصم وضعاف السمع بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، وذلك بمقر مدرسة الصم بالخارجة .