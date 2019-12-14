سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة الاحتفال بيوم المعاق .. صور

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:22 م
مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة الاحتفال بيوم المعاق .. صور مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة
الوادى الجديد- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، احتفالية مدرسة الفكرية ومدرسة الصم وضعاف السمع  بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، وذلك بمقر مدرسة الصم بالخارجة .

تضمنت الاحتفالية، توزيع لعب وهدايا للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومجموع من الأطفال الأيتام، وتقديم فقرات فنية واستعراضية بمشاركة الأطفال ذوي القدرات الخاصة والهمم. 
 
شارك في الاحتفالية طلبة مدارس الصم وضعاف السمع والتربية الفكرية بمدينة الخارجة، ولفيف من الأطفال ذوي القدرات الخاصة والهمم وأسرهم.
 
مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة (1)
مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة 
مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة (2)
مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة 
مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة (3)
مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة 
مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة (4)
مدير أمن الوادي الجديد يشارك طلبة مدرسة الصم بالخارجة 
 
 

الوادى الجديد

تعليم الوادي الجديد

مديريه امن الوادى الجديد

مدير أمن الوادي

اللواء هشام لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة