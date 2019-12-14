محكمة سودانية تدين البشير وتأمر بإيداعه مؤسسة إصلاحية عامين ومصادرة أمواله

كتب سمير حسنى

أدانت المحكمة الجنائية السودانية الرئيس السودانى السابق عمر البشير، فى اتهامه فى قضايا فساد مالى، حيث قررت المحكمة إيداع البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين مع مصادرة أمواله.

كانت قضت المحكمة الجنائية الخاصة فى الخرطوم، بسجن الرئيس السودانى السابق عمر البشير، 10 سنوات فى قضايا فساد مالى.

وبدأت محاكمة البشير، فى 19 أغسطس الماضى، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخى بين المجلس العسكرى، وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.

وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة فى الخرطوم، حيث كان يحتجز فى عهده آلاف السجناء السياسيين.