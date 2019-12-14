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محافظ الوادى الجديد يعفى الطلاب الغير قادرين من المصروفات المدرسية ويسلم 15 جهاز عروس

السبت، 14 ديسمبر 2019 03:51 م
محافظ الوادى الجديد يعفى الطلاب الغير قادرين من المصروفات المدرسية ويسلم 15 جهاز عروس محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، مديريتي التربية والتعليم والتضامن الإجتماعي بالمحافظة بحصر أعداد الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصروفات المدرسية حتي الآن من الحالات الغير قادرة، لتقوم المحافظة بتحملها بالتعاون مع رجال الأعمال.

وأوضح "الزملوط"، أن هذا القرار يأتي تخفيفاََ عن أولياء الأمور وتحقيقا لمبدأ المساوة وإزالة الفوارق بين جميع الطلاب على مستوي المحافظة.
 
وفي سياق اخر وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بترقيم عمارات  مشروع الإسكان الاجتماعي بالفرافره والبالغ عددها 216 وحده سكنيه بواقع 90 م2 للوحدة الواحدة كاملة التشطيب، وسرعه استلام الوحدات السكنيه لتسليمها للمستفيدين عماره تلو الأخرى ، كما وجه بتشجير وزراعة المتخللات بين العمارات لاضفاء الشكل الجمالي بالمنطقة.
 
 
كما شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم حفل تسليم أجهزة العرائس بمركز الفرافرة، والمقدمة من إحدي الشركات الإستثمارية فى إطار الدور المجتمعي للمستثمرين ورجال الأعمال وذلك خلاله جولته التفقدية للمركز. 
حيث تم توزيع أجهزة كهربائية "ثلاجه - غسالة - بوتاجاز" لـ15 عروس من أبناء الفرافرة، تم إختيارهم من خلال مديرية التضامن الإجتماعي. ووجه المحافظ بإطلاق مبادرة بالتعاون الشركات الإستثمارية لتطوير وتجهيز مستشفي الفرافرة المركزى والمساهمة فى توفير بدل جذب للأطباء المقيمين. 
 
وفي سياق متصل، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم من أبناء مركز الفرافرة تحت إشراف مديرية الأوقاف، وذلك علي ثلاث مستويات "القرآن كاملاً - نصف القرآن - ربع القرآن"، على أن يتم منح الفائزين مكافأة مالية مجزية. 
 
جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده المحافظ لتكريم 82 من حفظة القرآن الكريم بالفرافرة، حيث وجه أيضا بتكريم أولياء الأمور في حالة وجود توأم من الحفظة.
 
ومن جانب آخر،أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن مقاومة حشرة النمل الأبيض بعد ظهورها بمدرسة ابتدائية بمدينة الخارجة.
 
أكد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن إدارة المكافحة التابعة للإدارة الزراعية بالخارجة أجرت مقاومة للنمل الأبيض والمعروف بمسمى " القرضة " بمدرسة المروة الابتدائية بالخارجة، بعدما ظهرت الحشرة المدمرة التي تتسبب فى تآكل الأبواب الخشبية والأثاث والأوراق وغيرها وتوثر على المباني القديمة .
 
وقال المرسي، في بيان صحفي، إن مبيدات مكافحة النمل الأبيض متوفرة بالإدارات الزراعية ، ويتم توفيرها لأصحاب المباني الجديدة لرش الأرضيات قبل البدء فى أعمال التشطيب للحفاظ على منازلهم من النمل الأبيض وتحسبًا لظهوره وبالأخص بالقرى المختلفة واستمرار أعمال المقاومة ومكافحة النمل الأبيض حال ظهوره .
 
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة (1)
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة 
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة (2)
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة (3)
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة (4)
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة 
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة (5)
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة 
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة (6)
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة 
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة (7)
محافظ الوادى الجديد يشهد تسليم جهاز عروس بالفرافرة
 
 
 
 

 


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