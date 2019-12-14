محافظ الوادى الجديد يعفى الطلاب الغير قادرين من المصروفات المدرسية ويسلم 15 جهاز عروس

حيث تم توزيع أجهزة كهربائية "ثلاجه - غسالة - بوتاجاز" لـ15 عروس من أبناء الفرافرة، تم إختيارهم من خلال مديرية التضامن الإجتماعي. ووجه المحافظ بإطلاق مبادرة بالتعاون الشركات الإستثمارية لتطوير وتجهيز مستشفي الفرافرة المركزى والمساهمة فى توفير بدل جذب للأطباء المقيمين.

وفي سياق متصل، وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتنظيم مسابقة لحفظة القرآن الكريم من أبناء مركز الفرافرة تحت إشراف مديرية الأوقاف، وذلك علي ثلاث مستويات "القرآن كاملاً - نصف القرآن - ربع القرآن"، على أن يتم منح الفائزين مكافأة مالية مجزية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي شهده المحافظ لتكريم 82 من حفظة القرآن الكريم بالفرافرة، حيث وجه أيضا بتكريم أولياء الأمور في حالة وجود توأم من الحفظة.

ومن جانب آخر،أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن مقاومة حشرة النمل الأبيض بعد ظهورها بمدرسة ابتدائية بمدينة الخارجة.