سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات الرصف بمراكز المحافظة المسندة لإحدى الشركات

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:30 م
محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات الرصف بمراكز المحافظة المسندة لإحدى الشركات جانب من الاجتماع
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مع مسئولي الشركة الوطنية للمقاولات نسب التنفيذ الخاصة بتطوير ورصف عدد من الشوارع بجميع مراكز ومدن المحافظة ، جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقده المحافظ بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.

حيث تم إستعراض نسب التنفيذ للأعمال المسندة للشركة في المرحلة الأولى والثانية حيث بلغ عدد المشروعات في المرحلة الأولى 10 مشروعات بقيمة إجمالية 86 مليون جنيه و10 مشروعات بالمرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه.
 
وخلال الإجتماع تم مناقشة تطوير المناطق العشوائية والتي تشمل 7 مشروعات بقيمة إجمالية 411 مليون جنيه ، وشدد محافظ الغربية على الإنتهاء التام من  كافة المرافق "مياه – صرف صحى – كهرباء - تليفونات – غاز" قبل رصف الطرق منعاً لإهدار المال العام والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية ووضع خطة عمل لإنجاز كافة المشروعات للتعرف على المعوقات وإزالتها فوراً والبعد عن الروتين ، مؤكداً على أننا جميعاً نعمل من أجل المصلحة العامة والحفاظ على مواردنا.
 
وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ الغربية على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات الخاصة بتطوير ورصف الطرق طبقاً للجداول الزمنية المحددة.
 

 


محافظ الغربية

أعمال الرصف

وصف المحافظة

مشروعات الغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة