محافظ الغربية يناقش نسب تنفيذ مشروعات الرصف بمراكز المحافظة المسندة لإحدى الشركات

حيث تم إستعراض نسب التنفيذ للأعمال المسندة للشركة في المرحلة الأولى والثانية حيث بلغ عدد المشروعات في المرحلة الأولى 10 مشروعات بقيمة إجمالية 86 مليون جنيه و10 مشروعات بالمرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه.

وخلال الإجتماع تم مناقشة تطوير المناطق العشوائية والتي تشمل 7 مشروعات بقيمة إجمالية 411 مليون جنيه ، وشدد محافظ الغربية على الإنتهاء التام من كافة المرافق "مياه – صرف صحى – كهرباء - تليفونات – غاز" قبل رصف الطرق منعاً لإهدار المال العام والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية ووضع خطة عمل لإنجاز كافة المشروعات للتعرف على المعوقات وإزالتها فوراً والبعد عن الروتين ، مؤكداً على أننا جميعاً نعمل من أجل المصلحة العامة والحفاظ على مواردنا.

وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ الغربية على ضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات الخاصة بتطوير ورصف الطرق طبقاً للجداول الزمنية المحددة.