محافظ الدقهلية للفريق المعاون: لابد من تعظيم موارد المراكز والاستفادة منها

الدقهلية - فريق المحافظات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم مع أعضاء الفريق المعاون الثمانية عشر لاستعراض عدد من الموضوعات الحيوية.

وأكد محافظ الدقهلية، أن توجيهات الرئيس السيسى بفتح المجال أمام تولى الشباب المواقع القيادية وخلق كوادر جديدة يمكن لها فى المستقبل القريب أن تصبح رؤساء مدن ونواب.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن تمكين الشباب هى السياسة التى ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحقق استراتيجية الدولة بتكوين كوادر شبابية جديدة تقود العمل العام.

وطلب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية من الفريق المعاون العمل على عدد من الملفات الهامة تشمل ملف التقنين والتصالح بما يعظم موارد الدولة وكذلك ملف منظومة النظافة وكيفية تطويرها والارتقاء بها.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة العمل على تعظيم موارد المراكز والمدن والأحياء بأساليب مبتكرة بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين ويحافظ على المال العام.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لأعضاء الفريق المعاون بتقسيم العمل ليتولى كل عضو عدد من المراكز والمديريات ومتابعة الأداء فيها والتعاون والتنسيق مع أعضاء الجهاز التنفيذى المعنيين فى كل جهة.