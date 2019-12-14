سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز: لا تنتظروا نزولى للشارع حتى تعملوا

السبت، 14 ديسمبر 2019 04:27 م
محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز: لا تنتظروا نزولى للشارع حتى تعملوا الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اصطحب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عددا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء في جولة سيرا على الأقدام بمدينة المنصورة للاطمئنان على مستوى النظافة بالشوارع.

وطلب محافظ الدقهلية من رئيس حي شرق المنصورة، تكثيف ورديات النظافة اليومية، وإلغاء الفاصل الزمني بينها لضمان مستوى لائق بالمواطنين وبذل مزيد من الجهد لتحسين البيئة العامة،وأكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع كافة الأتربة والتراكمات من الشوارع مهما كانت صغيرة.
 
وقال محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لا تنتظروا نزولي للشارع حتى تعملوا ولابد من نظام عمل يومي تعملون في اطاره بما يخدم المواطنين ويقدم خدمة تليق بالناس. 
 
ووجه محافظ الدقهلية سؤالا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء وقال اين النظافة التي نتحدث عنها والتي وعدنا الناس بها وأضاف "بلاش تضيعوا مجهودنا".
 
ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بترميم الحديقة أمام ميدان أم كلثوم ورفع كفاءة مدخل باركنج مسجد النصر،وقال اذا كانت العاصمة بهذا الشكل فكيف تكون المراكز والقرى معربا عن عدم رضائه بمستوى النظافة بالشارع. 
 
وخلال جولة محافظ الدقهلية استمع إلى عدد من المواطنين ووعد بحل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم.
 
 
 
 
 

الدقهلية

محافظ الدقهلية

مشكلة النظافة

أزمة القمامة بالدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يلبي طلب فايلر ويركب ساعة رقمية في التتش

الأهلي يلبي طلب فايلر ويركب ساعة رقمية في التتش

المعارضة القطرية: تميم موَّل حملة إعلامية بـ 5 ملايين دولار لاستهداف قادة العرب

المعارضة القطرية: تميم موَّل حملة إعلامية بـ 5 ملايين دولار لاستهداف قادة العرب

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الآثار تعثر على تمثال ملكى بهيئة أبى الهول فى تونا الجبل.. صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

الرئيس السيسى يتفقد جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ..صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

السيسى فى جولة تفقدية بالدراجة فجر اليوم بمدينة شرم الشيخ.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

زاهى حواس يضم الطفل على صبرة لمركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية.. صور

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

شاهد فى دقيقة.. أرسنال ينفق 100 مليون إسترلينى سنويًا على رواتب اللاعبين

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 14-12-2019

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة