محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز: لا تنتظروا نزولى للشارع حتى تعملوا

وطلب محافظ الدقهلية من رئيس حي شرق المنصورة، تكثيف ورديات النظافة اليومية، وإلغاء الفاصل الزمني بينها لضمان مستوى لائق بالمواطنين وبذل مزيد من الجهد لتحسين البيئة العامة،وأكد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة رفع كافة الأتربة والتراكمات من الشوارع مهما كانت صغيرة.

وقال محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء لا تنتظروا نزولي للشارع حتى تعملوا ولابد من نظام عمل يومي تعملون في اطاره بما يخدم المواطنين ويقدم خدمة تليق بالناس.

ووجه محافظ الدقهلية سؤالا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء وقال اين النظافة التي نتحدث عنها والتي وعدنا الناس بها وأضاف "بلاش تضيعوا مجهودنا".

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بترميم الحديقة أمام ميدان أم كلثوم ورفع كفاءة مدخل باركنج مسجد النصر،وقال اذا كانت العاصمة بهذا الشكل فكيف تكون المراكز والقرى معربا عن عدم رضائه بمستوى النظافة بالشارع.

وخلال جولة محافظ الدقهلية استمع إلى عدد من المواطنين ووعد بحل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم.