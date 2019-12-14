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لوضع على حلول عاجلة لشكواهم..

محافظ أسيوط يتفقد قرية كوم أبوشيل ومدينة أبنوب ويلتقى المواطنين ..صور

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:29 ص
محافظ أسيوط يتفقد قرية كوم أبوشيل ومدينة أبنوب ويلتقى المواطنين ..صور جولة المحافظ لمركز ابنوب وكوم ابوشيل
أسيوط- ضحا صالح - هيثم البدري

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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قرية كوم أبوشيل ومدينة أبنوب للوقوف على شكوى المواطنين على الطبيعة وايجاد الحلول العاجلة لها ، كما وجه برفع كافة المخلفات الزراعية بجوار الترع والمصارف بقرية كوم ابوشيل، معلناً تكثيف الجولات الميدانية المفاجئة بالقرى والنجوع لتقييم اداء رؤساء المراكز والوحدات المحلية وتوجيههم لتلافى الاخطاء وتذليل المعوقات أمام تنفيذ الأعمال على أن يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين بالجهاز التنفيذى للمحافظة ومحاسبة المقصرين. 

جاء ذلك خلال جولته بمركز أبنوب رافقه خلالها تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وبعض القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب .

ووجه محافظ أسيوط، رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية لقرية كوم ابوشيل برفع كافة المخلفات الزراعية بجوار الترع والمصارف وإزالة كافة الاشغالات بالأسواق والميادين الرئيسية بالمركز ، فضلا عن التنسيق مع شرطة المرافق والاشغالات وإدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية بمدينة أبنوب وحل مشكلة الاختناقات المرورية ونقل الباعة الجائلين الى الأسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الاجتماعى لهم .

كما التقى محافظ أسيوط  خلال الجولة ببعض أهالى مدينة أبنوب وبعض الاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، مستمعاً لشكواهم والتى تمثلت فى توفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص وعمل أبحاث اجتماعية وصرف مساعدات اجتماعية لهم ، كما وعد الوزير المحافظ بحل مشاكل المواطنين المتعلقة بتكثيف حملات الاشغالات والمرافق بالمدينة وإحالة بعض شكاوى المواطنين لجهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة .

كما استمع المحافظ الى شكاوى أهالى قرية كوم ابوشيل والتى تعلقت برفع كافة المخلفات الزراعية والقمامة من على جوانب الترعة الرئيسية بالقرية وبعض المصارف مصدر تعليماته الى رئيس المركز ورئيس القرية برفع جميع المخلفات باستخدام جميع معدات الحملة الميكانيكية بالمركز.
ومن جانب آخر، أعلن محافظ أسيوط ، على بدء تنفيذ خطة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة وتعظيم الايرادات مع ضبط الانفاق وترشيده لتلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التى تمس حياة المواطن بشكل مباشر والاسراع فى برامج التنمية تنفيذا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 جاء ذلك خلال اجتماعه مع ولاء صلاح الدين مدير وحدة متابعة الايرادات بالمحافظة .

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الايرادات التى يتم تحصيلها وتوزيعها فى مصارفها الصحيحة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم موجهاً جميع رؤساء المراكز والاحياء ومديرى المشروعات بالمحافظة بضرورة تحصيل مستحقات الدولة مؤكدا على وضع آلية عمل محددة لتنمية موارد المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحصيل لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة لاستكمال بعض المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الاكثر إحتياجاً .

وأضاف المحافظ أنه سيتم تكثيف المتابعة المستمرة لتحصيل الايرادات وتذليل كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة للنهوض بمشروعات المحافظة وتنمية وزيادة مواردها للانفاق على تلك المشروعات وتنفيذ خطط التطوير وتلبية احتياجات المواطنين .

 
 
جولة مركز ابنوب وكوم ابوشيل (2)
جولة مركز ابنوب وكوم ابوشيل 
جولة مركز ابنوب وكوم ابوشيل (3)
جولة مركز ابنوب وكوم ابوشيل 
جولة مركز ابنوب وكوم ابوشيل (5)
جولة مركز ابنوب وكوم ابوشيل 
جولة مركز ابنوب وكوم ابوشيل (6)
جولة مركز ابنوب وكوم ابوشيل
جولة مركز ابنوب وكوم ابوشيل (9)
جولة مركز ابنوب وكوم ابوشيل (
 

 


اسيوط

مركز ابنوب

كوم ابو شيل

الوحدات المحلية

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