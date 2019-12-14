محافظ أسيوط: تنفيذ مبادرة "قريتى نظيفة" بزراعة الأشجار وتجميل الشوارع والميادين

أسيوط ضحا صالح - هيثم البدرى

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تفعيل المبادرات التطوعية لنظافة وتجميل قرى ونجوع المحافظة، بالتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية، تحت إشراف ومتابعة رؤساء المراكز والأحياء، تنفيذا لمبادرة المحافظة، بتفعيل المشاركة المجتمعية، والمساهمة فى دعم المشروعات التنموية، وخطط التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030. جاء ذلك فى تصريحات صحفية اليوم السبت.

وأشاد المحافظ بمبادرة "قريتى نظيفة"، والتى أطلقتها رئاسة مركز ومدينة أسيوط، وبدأت فعالياتها بقرى المركز، واستهدفت نظافة وتطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة بدير درنكة، والتى يقصدها الزائرون من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى أن المبادرة تم تنفيذها بمشاركة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد، واللواء هشام الطويل رئيس مركز ومدينة أسيوط، واستهدفت اليوم زراعة الأشجار بشوارع وميادين قرية بنى حسين، بمشاركة رجال الدين وشباب القرية .

وأشار السكرتير المساعد إلى أنه تم تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال مبادرة "قريتى نظيفة" التى استهدفت نظافة وتجميل قرى المركز وزراعة الأشجار بالشوارع الميادين، والاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز، على أن تستكمل الحملة فعالياتها بمختلف القرى والنجوع .



تنفيذ مبادرة قريتى نظيفة بأسيوط



جانب من تنفيذ مبادرة قريتى نظيفة بأسيوط



تنفيذ مبادرة قريتى نظيفة بأسيوط



تنفيذ مبادرة قريتى نظيفة بأسيوط