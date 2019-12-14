محافظة قنا : فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق.. غدا

كما أعلنت هندسة كهرباء نقادة، أنه نظرا لأعمال الاحلال والتجديد وكذا اعمال الصيانة لأعمدة الانارة ومغذي كهرباء اسمنت سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة نقادة وهى " قرقطان – شرق اسمنت – بشلاو – دراو –عزبة طايع " وذلك من يوم الاحد الموافق 15/12/2019 الي يوم الخميس الموافق 19/12/2019 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا وسيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من اعمال الصيانة .

وأكدت الشركة، أنه سيتم عودة التيار الكهربائى فور الإنتهاء من أعمال الصيانة، والتى تتم بصورة دورية بكافة مراكز وقرى المحافظة.