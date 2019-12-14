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مجمع تمور الوادى الجديد يحصل على شهادة "FSSC 22000" فى جودة المنتجات

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:49 م
مجمع تمور الوادى الجديد يحصل على شهادة "FSSC 22000" فى جودة المنتجات مجمع تمور الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادى الجديد عن حصول مجمع تمور الوادى الجديد، على شهادة FSSC 22000 فى جودة المنتجات والتى تعد أفضل شهادة عالمية فى سلامة الغذاء حيث جرى تنفيذ اعمال تطوير وإحلال للمجمع شملت خطوط الانتاج والماكينات والمعدات الجديدة بهدف تعظيم الاستفادة من المجمع واستغلال امكانياته

 

قال محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى، انه جرى رفع كفاءة المجمع وتركيب أجهزة ومعدات حديثة بمنحة من مؤسسة جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك لتنمية وتطوير صناعة منتجات التمور تنفيذا توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى زراعة التمور والعمل على تطوير منتجاته.

 

جدير بالذكر أن مجمع تمور الوادى الجديد الحكومى التابع للمحافظة يعتبر من أقدم مصانع التمور بمصر حيث أنشئ عام 1990 بهدف تعظيم القيمة المضافة لتمور المحافظة وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تقلبات أسعار التمور بالسوق

 

 

 


الوادى الجديد

مجمع تمور الوادى الجديد

تمور الوادى الجديد

جائزه خليفه للتمور

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