لجنه ثلاثية من نقابة للمحامين للدفاع عن ضحية حادث قطار الاسكندرية

شكل سامح عاشور نقيب المحامين لجنة ثلاثية من النقابة العامة، تضم كل من عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة، حسن آمين، محمد حسن للدفاع عن ضحية حادث القطار رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، بعد قيام كمسري القطار بإجبار المجني عليهما على القفز من القطار وتسبب في وفاة شاب وإصابة صديقه لعدم دفعهما ثمن التذاكرة.
وقال عبد الجواد أحمد عضو هيئة الدفاع عن المجني عليهما، أن اللجنة شكلها النقيب العام للمحامين إيمانا بدور النقابة فى الدفاع عن حقوق المواطنين، والمشاركة تطوعية للدفاع عن المجني عليهما.
وأضاف أنه تم إنهاء إجراءات رفع دعوى تعويض مدني بمليون جنيه ضد المتهم، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستطلب من المحكمة تعديل القيد والوصف فى القضية من جرح افضى الى موت الى قتل عمد.
ونقلت مأمورية من مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المقدم أيمن مكاوي نائب مأمور المركز تحت اشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، كمسري القطار لمحكمة جنايات طنطا وسط اجراءات امنية مشددة لنظر اولى جلسات محاكمته.
وفرضت مديرية أمن الغربية ، انتشارا أمنيا داخل المحكمة وخارجها، لتأمين الجلسة.
وتم إيداع المتهم فى قفص الاتهام، تمهيدا لانعقاد المحكمة ونظر محاكمته، وحضر عدد من أسرة الضحية داخل القاعة وهيئة الدفاع عن المتهم.
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