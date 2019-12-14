قضاء فرنسا يتهم سيدتين بتشكيل تنظيم إرهابى بعد عودتهما من تركيا

كتب: أحمد علوى

وجه القضاء الفرنسى الإتهام إلى سيدتين من زوجات الدواعش الموجودين فى سوريا وتم اعتقالهم بواسطة سلطات تركيا بعد فرارهما من معسكر للقوات الكردية فى سوريا، والتى قامت بترحيلهن إلى فرنسا، التى إعتقلتهما فور وصولهما.

ووفقًا لإذاعة مونت كارلو الدولية، فإن السيدتين كانتا مطلوبتين بمذكرتى بحث وتم اعتقالهم ووضعهم رهن الاحتجاز لمدة 96 ساعة على ذمة التحقيق ومثلتا الجمعة أمام قاضى التحقيقات العاجلة الذى وجه إليهما تهمة "تشكيل مجموعات إرهابية" وأمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي.

ويحتجز فى السجون التى يسيطر عليها الأكراد فى شمال سوريا نحو 12 ألف مقاتل من تنظيم داعش الإرهابى بينهم 2500 إلى 3 آلاف أجنبى، وفق مصادر كردية.