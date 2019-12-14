فيديو .. هشام طلعت مصطفى: الرحاب ومدينتي نموذج للمدن الذكية

قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أنه جاري توفير كافة الخدمات بالرحاب ومدينتي بشكل متطور ومميز لتكونا نموذجاً للمدن الذكية . وأضاف هشام طلعت مصطفى ، على هامش افتتاحه لمكتب الشهر العقاري المطور بالرحاب ، أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على توفير أحدث التطبيقات الذكية في كل من الرحاب ومدينتي، سواء في إدارة المدن أو في منظومة الأمن وفي مختلف المجالات الأخرى، وذلك لتوفير حياة كريمة لسكان الرحاب ومدينتي وتحقيق جميع طلباتهم في أسرع وقت ممكن وبأسلوب علمي متطور.