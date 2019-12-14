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فريق سعودى بالقاهرة يناقش مشروع "دليل عربى إعلامى موحد يخاطب العالم"

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:47 ص
فريق سعودى بالقاهرة يناقش مشروع "دليل عربى إعلامى موحد يخاطب العالم" فريق سعودى بالقاهرة يناقش مشروع دليل عربي إعلامي موحد يخاطب العالم
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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يناقش فريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج برئاسة المملكة العربية السعودية، غداً الأحد بالقاهرة، مشروع الدليل المهني المرجعي لإنتاج المحتوى الموجه للآخر الذي أعدته المملكة.

 

وبحسب صحيفة الرياض السعودية يتضمن المشروع عدداً من المعايير المهنية والأخلاقية التي ينبغي على الصحفيين التحلي بها أثناء مخاطبتهم العالم الخارجي، لتحقيق أقصى انتشار لمحاور الخطة الثلاثة في الخارج، وهي القضية الفلسطينية، ومحاربة ظاهرة الإرهاب، وتصحيح الصورة النمطية السلبية للعرب والمسلمين في الخارج، وإبراز الصورة الصحيحة لهم.

 

وأكد رئيس الفريق تركي بن مرزوق العمري في تصريح لصحيفة الرياض، إمكانية استحداث أنشطة جديدة من شأنها تحقيق أقصى استفادة من الخطة، وبما يتماشى مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج خلال المرحلة الراهنة، منبهاً على تحديث الخطة عدة مرات في ظل ما شهدته المنطقة العربية من تغييرات جمة خلال السنوات الماضية، والتي أعقبها تشويه صورة العرب والإسلام لدى الغرب، وأضاف أن الاجتماع سيناقش مقترح الجمهورية التونسية إنشاء مرصد إعلامي عربي يُعنى برصد ومتابعة الأوضاع والمستجدات بالدول الأعضاء، والعمل على توظيف محاور وأهداف الخطة لخدمتها.

 


مصر

السعودية

القاهرة

اعلام

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