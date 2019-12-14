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"فايننشال تايمز": سنتامين تعلن عن تعيين جيم روثرفورد رئيسًا جديدًا

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:41 م
"فايننشال تايمز": سنتامين تعلن عن تعيين جيم روثرفورد رئيسًا جديدًا مناجم
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن شركة "سنتامين" تعلن عن تعيين رئيس جديد في معاركها المثيرة للاهتمام مع منافستها الكندية "إنديفور" للتعدين.

 

وقالت الشركة المدرجة في لندن إن جيم روثرفورد ، مدير الصندوق السابق ، سينضم إلى مجلس الإدارة في يناير "بنية" الانتقال إلى منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بحلول نهاية العام المقبل ، خلفاً لجوزيف الراجحي ، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2002.

 

كما عينت" سنتامين "، التي تمتلك منجم ذهب السكري في مصر ، روس جيرارد ، المدير المالي الرئيسي لها ، كرئيس تنفيذي مؤقت أثناء البحث عن رئيس جديد.

 

وقالت الشركة "البحث عن مدير تنفيذي جديد يسير بشكل جيد. بعد مراجعة قائمة المرشحين ، قدمت لجنة الترشيح ، بدعم من كورن فيري ، قائمة مختصرة من المرشحين المحتملين من ذوي الكفاءات العالية إلى المجلس مع المرحلة التالية من المقابلات الجارية".


سنتامين

منجم السكرى

معارك الشركات

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