"فايننشال تايمز": سنتامين تعلن عن تعيين جيم روثرفورد رئيسًا جديدًا

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن شركة "سنتامين" تعلن عن تعيين رئيس جديد في معاركها المثيرة للاهتمام مع منافستها الكندية "إنديفور" للتعدين.
وقالت الشركة المدرجة في لندن إن جيم روثرفورد ، مدير الصندوق السابق ، سينضم إلى مجلس الإدارة في يناير "بنية" الانتقال إلى منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بحلول نهاية العام المقبل ، خلفاً لجوزيف الراجحي ، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2002.
كما عينت" سنتامين "، التي تمتلك منجم ذهب السكري في مصر ، روس جيرارد ، المدير المالي الرئيسي لها ، كرئيس تنفيذي مؤقت أثناء البحث عن رئيس جديد.
وقالت الشركة "البحث عن مدير تنفيذي جديد يسير بشكل جيد. بعد مراجعة قائمة المرشحين ، قدمت لجنة الترشيح ، بدعم من كورن فيري ، قائمة مختصرة من المرشحين المحتملين من ذوي الكفاءات العالية إلى المجلس مع المرحلة التالية من المقابلات الجارية".
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